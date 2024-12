Nur eine Spur: Droht bei Italien-Fahrt nun Chaos?

An 180 Tagen doch zweispurig

Tipp für die Urlaubs- und Ausflugsplanung: An 180 verkehrsintensiven Tagen (Feiertage, Wochenende etc.) stellt die Asfinag wieder auf Zweispurigkeit um, was das Durchkommen wohl erleichtert. Lkw müssen dann die linke (innere) Fahrbahn benutzen. Details siehe Asfinag-Webseite.