Ein Diplomat als Vorbote der Corona-Pandemie

Am 9. Februar 2020 erschien das „Krone“-Interview über seine Odyssee. Der Diplomat hatte sich damals kurzerhand ins Auto gesetzt, um sechs Österreicher aus der Corona-Hölle in Wuhan zu holen und sicher nach Hause zu bringen. 12 Stunden dauerte die Fahrt in die 1200 Kilometer entfernte Geisterstadt, wo die Krise Ende 2019 ihren Anfang genommen hatte. Im Flieger zurück nach Wien saß ein Belgier, der später positiv auf Corona getestet wurde.