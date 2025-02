Schwedens Regierung will Waffenrecht verschärfen

Am Dienstag kamen elf Menschen durch Schüsse an einer Einrichtung für Erwachsenenbildung im schwedischen Örebro ums Leben (siehe Video oben). Sechs Menschen liegen noch mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus. Der Schütze wurde identifiziert. Die Regierung will die Waffengesetze verschärfen.