Nach Krebsdiagnose ist Andrew wieder ein „Bulle“

Wenn man will, könnte man ein bisschen was Schicksalhaftes erkennen. Der US-Basketballer Andrew Jones fand unlängst den Weg nach Kapfenberg zu den Bulls. Das Logo der Steirer ähnelt jenem der „Texas Longhorns“, jener College-Mannschaft, bei der Jones einst am besten Weg in Richtung einer NBA-Karriere war. Auf seinen Außenpositionen zählte Jones mit 18 Jahren zu den Top-5-Spielern in den USA. Dann allerdings passierte es.