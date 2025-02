Stillgelegtes Möbelhaus wird in 422 Teile zerlegt

„Aber auch Heimwerker könnten in den Auktionen fündig werden“, meint Jürgen Blematl von aurena.at. Denn das Werkzeug der kika/Leiner-Tischler, die als mobile Handwerker an den verschiedenen Standorten im Einsatz waren, ist ebenfalls Teil des letzten Räumungsverkaufs. Nach dem Aus für das in die Pleite geschlitterte Unternehmen wird auch die Firmenzentrale in St. Pölten geräumt: Hier warten auf Schnäppchenjäger Details aus den Geschäftsführer-Büros und aus Besprechungsräumen, aber auch Firmenschilder und Werbetafeln.