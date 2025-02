Maros vertraut im Fotofinish auf ihre Landsfrauen

„Seit ich in Salzburg bin, kamen wir immer ins Play-off. Und wenn es nicht so war, habe ich es einfach vergessen.“ Patricia Maros, die bereits ihre sechste Saison im Dress der PSVBG bestreitet, hat aber nichts vergessen. Unter Trainer Uli Sernow ging es nur einmal in die Abstiegsrunde. Das war 2017 – und das soll auch nach dem samstägigen Kehraus im Grunddurchgang der Volley League Women die Ausnahme bleiben. Vorm Linz-Gastspiel hat die Schweiger-Crew (Bojana Ubiparip erstmals gegen Ex-Klub) als Achter die Hand auf dem letzten Play-off-Ticket, Schlusslicht Bisamberg-Hollabrunn – einen Punkt zurück – indes TI Volley zu Gast. „Da sollte nichts passieren“, baut die Tirolerin Maros voll auf ihre Landsfrauen, die wie Linz-Steg um Vici und Sophia Deisl in den Treffs die klaren Favoriten sind.