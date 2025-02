Zerrupfte Papageien-Dame sucht jetzt ihren Bruder

„Malou“ hat unbändigen Lebenswillen

„Als ich sie das erste Mal sah, war ich sprachlos. Eigentlich sollte ,Malou‘ ja ein leuchtend rotes Federkleid haben“, schildert Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof in Stockerau. Dort kam die Papageien-Dame in liebevolle Pflege. Untersuchungen brachten zutage, dass der exotische Vogel an PBFD leidet, einer unheilbaren Virusinfektion bei Papageien. Unter der Obhut des Österreichischen Tierschutzvereins wird jetzt alles für die Gesundheit der krächzenden Dame unternommen. Und Kofler ist zuversichtlich: „Bei all dem Leid, das ,Malou‘ schon erdulden musste, spüre ich einen unbändigen Lebenswillen bei ihr. Sie hat eine zweite Chance verdient!“