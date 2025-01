Clara Stern: „Die Frauen solidarisieren sich“

In einer Szene sagt Caroline Peters, dass sie immer dachte, Bestechlichkeit wäre in Österreich ein Kavaliersdelikt. War es eine besondere Freude, diese Spitzen gegen gängige Mechanismen im Land umzusetzen?

Der Satz war schon im vorgefertigten Dialog drinnen. Dominic Oley ist ein Deutscher, der schon sehr lange in Österreich lebt und dadurch einen anderen Blick hineingebracht hat. Ich konnte seinen Blick mit meinem österreichischen dann ergänzen. Golpashin sagt am Anfang zu Peters, dass man gar nicht hört, dass sie schon so lange in Österreich wäre. Das sind alles Dinge, die wahrscheinlich aus Dominics realer Erfahrung stammen. Unterhaltung und Filme sind dazu da, um uns emotional als Menschen zu verbinden. In Momenten, wo wir gemeinsam lachen, oder uns fürchten, können wir uns auch Themen öffnen, bei denen wir im Alltag vielleicht gar keine Zeit und Ressourcen haben, darüber nachzudenken. Das Leben rennt unaufhaltsam weiter und es ist wichtig, sich mal hinzusetzen, einen Film zu schauen und in eine Welt einzutauchen. Man drückt kurz auf eine Stopp-Taste und unterhält sich und diese Unterhaltung erzählt einem vielleicht wieder was über die eigene Welt.