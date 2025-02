Waris Dirie: „Frauen sind auf der Überholspur“

Das Sport-Drama „Samia“ beruht auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte einer somalischen Sportlerin, die auf der Suche nach einem besseren Leben ein tragisches Ende findet: „Samias Geschichte geht mir ans Herz. Sie könnte ein Vorbild für junge Frauen in Somalia sein. Stattdessen wurde sie mit dem Tod bedroht und musste fliehen. Sie hat ihren Mut mit dem Leben bezahlt. Für mich ist sie eine Heldin und ich werde dafür sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit gerät“, erzählt Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie („Wüstenblume“) über das Kinoprojekt. Sie werde noch heuer ein Sportprogramm für junge Athletinnen in Afrika starten. Es soll „Samia“ heißen. Die Gage für die Rolle, die sie im Film spielt, habe sie zudem an ihre Desert Flower Foundation weitergegeben.