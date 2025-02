Tim Kamrad über Erfolgsdruck und den Wiener Schmäh

Singer-Songwriter Tim Kamrad, bekannt durch seinen Hit „I Believe“, begeisterte am Mittwoch das Publikum im Wiener WUK. Was hält der „The Voice of Germany“-Juror eigentlich von Wien? Im Gespräch mit Jana Pasching schwärmte er bei „Krone zu Mittag“ von der Stadt und erzählte, wie er seine musikalische Inspiration findet.