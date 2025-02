Bewährungshilfe boomt: Neuer Höchststand erreicht

In den letzten zehn Jahren stieg die Anzahl der Klientinnen und Klienten des Vereins Neustart um 13 Prozent. Grund für den vermehrten Einsatz von Bewährungshilfe ist jedoch nicht, dass es mehr rechtskräftige Verurteilungen gibt. Vielmehr findet das Instrument der Bewährungshilfe immer mehr Anklang bei der Richterschaft, so Neustart-Geschäftsführer Alfred Kohlberger am Donnerstag. Im Jahr 2024 ging die Anzahl rechtskräftiger Verurteilungen zurück.