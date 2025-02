„Nicht immer einfach, aber man soll nie aufgeben“

„Sie haben mich so genommen, wie ich bin. Mit all meinen Stärken“, sagt Jasmin Lagger über Tirollack Berghofer in Schwaz, die Firma, bei der sie gelernt hat und nun arbeitet. Das ist ihre Welt: Es riecht nach Lack in dem farbenfrohen Geschäft voller Kübeln und Dosen. Die 23-Jährige erzählt mit offenem Blick und einem leichten Lächeln von ihrer Arbeit, ihrem Alltag, vom morgendlichen Saubermachen und Einsortieren, übers Mischen bis hin zu Kundengesprächen.