Paar soll für Grippebehandlung 45.000 Euro zahlen

Der Mann sei an Bord an der Grippe erkrankt und drei Tage lang vom medizinischen Personal des Kreuzfahrtschiffes behandelt worden. Dafür wurden 47.000 US-Dollar (umgerechnet 45.000 Euro) in Rechnung gestellt. Die Gesellschaft habe die Kreditkarten des Paares belastet und das Limit ausgeschöpft. Danach waren noch 21.000 US-Dollar (rund 20.505 Euro) offen.