Reederei Aida belegte Steirer mit Kreuzfahrtverbot

Daniel S. ist ein redseliger Mensch. Und äußerst freundlich. Doch was dem Südsteirer nun passiert ist, verschlägt sogar ihm die Sprache. Seit vielen Jahren bucht S. aufgrund einer Krankheit am liebsten Kreuzfahrten: „Das ist für mich eine Möglichkeit, herauszukommen aus dem Alltag. Und ich liebe die salzige Meeresluft.“ Die Qualität auf den Schiffen habe in den letzten Jahren aber abgenommen, schildert er im Gespräch mit der „Krone“.