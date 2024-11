Luxus-Kreuzfahrtpassagiere im Hungerstreik

Störung an Motor

Was war passiert? Während der dreiwöchigen Kreuzfahrt von der südafrikanischen Großstadt Kapstadt bis Ushuaia im Süden Argentiniens ereignete sich eine Störung an einem der beiden Antriebselektromotoren der „SH Diana“. Der Kapitän entschied sich daher, die geplante Route zu ändern und eine dreieinhalb Tage lange Passage zu verkürzen.



