Verhindert ÖSV Zweistelligkeit der Schweizer?

Im Ski-Weltcup gibt die Schweiz aktuell lautstark den Ton an. Sowohl im Männer- als auch im Frauen-Nationencup sind die Schweizer voran, in der Gesamtwertung liegt die Eidgenossenschaft fast 2500 Punkte vor Österreich. Kein Wunder, holte Swiss-Ski doch schon 14 Siege und weitere 28 Stockerlplätze in 46 Rennen. Damit verbindet sich aber auch der Druck, in Saalbach-Hinterglemm ähnlich zu performen. Vor zwei Jahren war die Schweiz bereits die erfolgreichste WM-Nation.