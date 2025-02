„Der Lärm seiner Wärmepumpe raubt uns den Schlaf“

„Wir sind am Limit“, sagt Helga Ramsauer aus Neumarkt am Wallersee. Sie leide an Schlafstörungen, ihr Partner habe es schon mit dem Herz, so die pensionierte Hauptschullehrerin. Deshalb seien die beiden Pensionisten sogar aus Ramsauers Haus ausgezogen. Schuld sei der Lärm aus der Wärmepumpe des Nachbarn.