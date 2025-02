Ein Weltreisender fand in Linz sofort sein Ziel

3:0 gegen Messi

Erst als Adeniran 2022 in die USA zurückkehrte und sich über die zweite Liga in die Reserve des Ex-Ivanschitz-Meisterklubs Seattle Sounders hochdiente, wusste der neue LASK-Liebling, dass sein steiniger Weg nicht umsonst war. „Es gab Zeiten, in denen ich aufhören wollte. Aber Gott und meine Familie halfen mir, dass ich durchhalte“, erinnert sich der Riese. In St. Louis fand Sam einen MLS-KLub, der auf den Angreifer setzte, wobei er dort vom Verletzungspech von Ex-LASK-Liebling Joao Klauss profitierte. Adeniran übernahm dessen Rolle und erlebte mit einem Tor beim 3:0 gegen Inter Miami und Lionel Messi ein ganz großes Highlight. Nach fünf Monaten in Philadelphia scheint Sam jetzt in Linz doch noch sein Ziel gefunden zu haben.