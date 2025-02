Pkw in Flammen: Einsatz auf der Brennerautobahn

Einsatz für die Feuerwehr am Sonntagabend auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol: Kurz nach der Mautstelle Schönberg geriet der Pkw eines Italieners in Brand. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Kurzzeitig musste die A13 sogar gesperrt werden.