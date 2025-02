Saalbach ist bereit – die Welt blickt ins Glemmtal

Morgen, Dienstag, starten die Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm. Zum Start steht ein Team-Parallelbewerb (Start 15 Uhr) auf dem Programm, ehe im Zielgelände die offizielle Eröffnungsfeier steigt. Die Wettervorhersagen für die kommenden Tage sind bestens und lassen Erinnerungen an die bislang letzte Ski-Weltmeisterschaft im Glemmtal aufkommen. Die Wettkämpfe im Jahr 1991 gingen als legendäre „Sonnen-WM“ in die Geschichte ein.