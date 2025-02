„Skiverliebt“: Selbst der Schneemann tanzt

Viel Emotion auf der schrägen Drehbühne

Das Musical ist ein Auftragswerk anlässlich der der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar). Damit erobert erstmals der liebste Wintersport der Österreicher die Theaterbühne. Samstagabend feierte „Skiverliebt“ seine Premiere. Die gefällig eingängigen Melodien steuert Komponist Martin Lingnau bei, die manchmal bemüht komischen Dialoge stammen von Johannes Glück. Andreas Gergen zeichnet für die Inszenierung verantwortlich. „Ich versuche, von der schauspielerischen Seite her, neben all den Effekten und lustigen Momenten die Figuren in ihren Intentionen und Emotionen klar nachvollziehbar zu machen“, kündigte er bereits im Vorfeld gegenüber der „Krone“ an.