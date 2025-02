Auf Augenhöhe? | Blau-schwarzer Basar

Blau-schwarzer Basar. Die FPÖ führe sich auf, als hätte sie bei den Nationalratswahlen die absolute Mehrheit gewonnen, heißt es bei den Schwarzen. Die ÖVP führe sich auf, als wäre sie immer noch Erster, hört man von den Blauen. Alles nur Sieger? „Als Politiker darf man bei der Bildung einer Regierung niemals Sieger sein wollen“, schreibt Polit-Professor Peter Filzmaier heute in seiner„Krone“-Analyse über Verhandlungsführung im Allgemeinen und nun im Speziellen. Blaue und Schwarze dürften die Grundsätze westlicher, aufgeklärter Verhandlungsführung entweder nicht kennen oder zumindest nicht beherzigen wollen. Sie verhandeln – oder besser gesagt: handeln – vielmehr wie am orientalischen Basar. Dort sagt der eine: „Das kostet 1000.“ Der andere: „Ich gebe Dir 10.“ Trifft man sich dann in irgendeiner Mitte? Geht man uneinig im Streit auseinander? Oder macht man bloß Basar-Show, ist alles nur Theater? Irgendwie erscheint es ja lustig, dass sich ausgerechnet stramme Blaue und Schwarze so orientalisch benehmen. Aber in Wahrheit ist die Situation ernst, es geht um Österreich!