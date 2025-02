Nach Mordversuch ist Opfer im ewigen Alarmzustand

Permanent im Alarmmodus

Die junge Frau sei seit der Bluttat aus Eifersucht quasi permanent im Alarmmodus, so Fischer: „Sie schläft sehr schlecht, will und kann nicht alleine sein, traut sich nicht mehr aus dem Haus und hat große Angst vor Menschenansammlungen. Sie bekommt auch kaum Luft, beginnt nächste Woche eine Herz-Reha“, sagt Fischer, die in ihrer Tätigkeit oft mit Frauen, die in Beziehungen Gewalt erlitten haben, konfrontiert ist: „Frauen haben oft Angst vor Tätern, die auf der Straße sind, doch in Wirklichkeit lauert die größte Gefahr zu Hause.“