Frontal gegen Baum: Fünf Jugendliche verletzt

Mit einem vollbesetzten Auto auf glatter Fahrbahn unterwegs und das laut Polizei vermutlich zu schnell: Freitagabend verlor eine 18-Jährige auf einer Gemeindestraße in Kumberg die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte in einem angrenzenden Wald frontal gegen einen Baum.