Befreite Geisel (80) rasierte seinem Sohn Bart ab

Als Zeichen der Trauer ließ Yair Moses seinen Bart nach der Entführung seines Vaters in den Gazastreifens wachsen: Nun durfte ihn die befreite Geisel nach 15 Monaten die Gesichtsbehaarung abrasieren. Eine bewegende Geste, die sich am Freitag in Videos in sozialen Netzwerken verbreitete.