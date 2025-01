Nach 482 Tagen: Weitere Geisel endlich frei!

Da die Hamas am vergangenen Samstag nicht wie vereinbart eine israelisch-deutsche Zivilistin freigelassen hatte, blockierte Israels Armee vorübergehend die Rückkehr der in den Süden vertriebenen Gaza-Anrainer in den Norden des Gebiets. Nach der Einigung zwischen Israel und der Hamas dürfen sich die Menschen nun seit einigen Tagen in den Norden des Gazastreifens bewegen.