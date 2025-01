Lebenslange Haft für Mord an Valeriia (9) in Wald

Wie berichtet, war Valeriia Anfang Juni 2024 in einem Wald bei Döbeln westlich von Dresden getötet worden. Das ukrainische Mädchen verschwand am 3. Juni auf dem Weg in die Schule. Daraufhin suchten Hunderte Polizistinnen und Polizisten tagelang mit Drohnen und Hunden nach dem Kind. Ungefähr eine Woche später entdeckten sie die Leiche in einem Wald, etwa vier Kilometer von der Wohnung entfernt.