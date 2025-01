Kurz: Merkel ist schuld am Aufstieg der AfD

Gleichzeitig forderte Kurz in dem Interview die konservativen Parteien aber auf, Parteien wie die FPÖ und AfD politisch zu bekämpfen. „Rechtsparteien werden immer dann stark, wenn konservative Parteien nicht konsequent ihre Politik verfolgen. Ich habe zwei Wahlen in Österreich geschlagen und beide gewonnen. Bevor ich übernommen habe, hat die FPÖ in den Umfragen geführt. Beide Wahlen haben mein Team und ich ganz klar gegen sie gewonnen.“