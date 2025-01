Was Deutschlands neuer Migrationskurs bedeutet

Kritik an Beschluss Union mit AfD

Was das alles für den deutschen Wahlkampf bedeutet, ist noch nicht abzusehen. Studien zeigen, dass das Wählerpotenzial der AfD – also die Menschen, die sich vorstellen könnten, die Partei von Alice Weidel zu wählen – deutlich kleiner ist als etwa die potenzielle Wählerschaft von CDU/CSU und SPD. Ein Teil der Menschen, die unter keinen Umständen ihr Kreuz bei der AfD machen würden, könnte auch einen Beschluss mit Stimmen der AfD kritisch sehen.