„Die Landesregierung handelt unverantwortlich“

„Während die schwarz-blaue Landesregierung Millionen in Tunnelprojekte pumpt, fehlt es im Sozialbereich an der notwendigen Finanzierung, um die Versorgung für Kinder und Familien zu sichern“, schimpfen die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten Christine Bösch-Vetter und Eva Hammerer. In einer Anfrage an die zuständigen Landesrätinnen Barbara Schöbi-Fink und Martina Rüscher (beide ÖVP) fordern sie eine umgehende Erklärung für die gesetzten Prioritäten und wollen zudem beantwortet wissen, ob die sozialpsychologischen Versorgung in Vorarlberg auch in Zukunft gewährleistet ist. Letzteres geschieht vor dem Hintergrund, dass insbesondere Sozialeinrichtungen wie der Verein aks, der aufgrund der Kürzungen mehr als eine Million Euro einsparen muss, betroffen sind.