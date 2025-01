Immer mehr wütende Kinder: Sanktionen unmöglich

Beißende, tretende Kleinkinder, die kaum mehr mit Worten zu erreichen sind. Hinzu kommen noch Personalmangel, fehlende Deutschkenntnisse oder Desinteresse der Eltern. All das würde eine Förderung der Kinder beinahe unmöglich machen. So berichten jedenfalls Kindergartenpädagoginnen in einem Artikel, der unlängst in der „Krone“ erschienen ist.