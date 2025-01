Verbrecher können Staatsbürgerschaft verlieren

Migration Hauptthema im Wahlkampf

Der Bundestagswahlkampf in Deutschland dreht sich derzeit vor allem um Migration. Das hat den Hintergrund, dass bei vielen Attacken in jüngster Zeit Ausländer unter Tatverdacht stehen, beispielsweise bei dem Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Dezember und bei dem Messerangriff in Aschaffenburg am vergangenen Mittwoch.