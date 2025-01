Karner würde mehr deutsche Abschiebungen begrüßen

Strenger Kurs nach Wahnsinnstat von Aschaffenburg

Die in Umfragen führende deutsche Unionsfraktion (CDU/CSU) will nach dem tödlichen Messerangriff eines mutmaßlich psychisch kranken afghanischen Flüchtlings auf eine Kindergruppe in Aschaffenburg in der vergangenen Woche die deutsche Migrationspolitik verschärfen. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte sich für eine generelle Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen ausgesprochen.