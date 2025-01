15 Minischweine haben dank „Krone“ neues Zuhause

Es war ein verzweifelter Anruf von Bernadette E. (47) Mitte Dezember in der „Krone“-Redaktion. Die ÖBB-Mitarbeiterin klagte, dass die ursprünglich zwei Minischweine ihres Sohnes Niklas (21) sich in kurzer Zeit derart vermehrt hätten, dass ihre Zahl auf 15 angewachsen sei. „Uns wächst das jetzt alles über den Kopf“, so die Mutter.