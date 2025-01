ÖSV-Girls haben Fixplätze im Weltcup schon sicher

Olivier hat eine Hand am Fixticket

Eine Hand am dritten zu vergebenden Downhill-Ticket für die nächste Saison hat Victoria Olivier. Aktuell liegt die Auerin mit 215 Punkten 79 Zähler vor der Lecherin Leonie Zegg und der punktgleichen Sara Allemand (It). Heißt: Um „Vici“ den Startplatz noch abzuluchsen, müsste eine der beiden in Kvitfjell zumindest auf Rang zwei kommen und Olivier dürfte nicht besser als 30. werden. Rein rechnerisch hätte auch Janine Schmitt (Sz) noch eine Chance, die liegt allerdings schon 95 Punkte hinter Vici zurück.