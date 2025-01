Slowenischer Grenz-Rüffel an Trump und Kunasek

Eiszeit im Rebenland

Einen in dieser Populisten-Reihe hat Pirc Musar anscheinend in der Grazer Burg ausfindig gemacht: Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Mit dem Plan, das Dachsteinlied mit seinen Verweisen auf das „Wendenland am Bett der Sav‘“ und das „Rebenland im Tal der Drav“ in der Landesverfassung zu verankern, würden ebenso Gebietsansprüche erhoben, die von der Geschichte längst überholt worden seien. Die besungenen Flüsse Save und Drau liegen bekanntlich im heutigen Slowenien und seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr im „Steirerland“.