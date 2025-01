Sloweniens Präsidentin hat „große Sorge“ wegen FPÖ

„Ich hoffe, dass die neue Regierung verstehen wird, was die Europäische Union bedeutet und was ihre Werte sind“, sagte die slowenische Präsidentin Pirc Musar in Wien. Scharfe Kritik übte sie etwa am steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), dessen umstrittenen Hymnen-Plan sie in eine Reihe mit den Grönland-Ansprüchen von US-Präsident Donald Trump stellte.