Luca (8) versteckt sich ganze Nacht in Postfiliale

„Wir sind einfach so froh, dass er wieder zurück ist!“ Lucas Mama ist am Mittwochvormittag am Telefon anzuhören, wie erleichtert sie ist. Kein Wunder, hatte von ihrem Sohn doch 16 Stunden lang jede Spur gefehlt. Doch was war passiert? Luca verließ am Dienstagnachmittag um 16 Uhr seine Volksschule im Sonnwendviertel. Am Tag danach spricht der aufgeweckte Bub von einem unbekannten Mann, mit Kappe und dunkel gekleidet.