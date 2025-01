153 teure Fahrräder über Dachluken gestohlen

Mit gesenktem Kopf saßen die beiden Rumänen am Landesgericht Wels. Der jüngere (29) wirkte gefasst, sein Komplize (30) fast verzweifelt, sprach im Flüsterton. Das Duo soll in sieben Fahrradgeschäfte in mehreren Bezirken eingestiegen sein und 153 Stück der hochpreisigen Ware über Dachluken entwendet haben. Knapp 910.000 Euro war die Beute wert, dazu kamen rund 80.000 Euro Sachschaden.