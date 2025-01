Die ÖVP muss in Mödling um den Chefsessel bangen

Zum Führungswechsel kam es in Achau. Weil die regierende Bürgerliste zwei Mandate an die FPÖ verlor, liegt jetzt die SPÖ an erster Stelle. Auch in Guntramsdorf feiert die SPÖ. Sie legt um 3 auf 20 Mandate zu und baut damit ihre Absolute aus. In Brunn am Gebirge legt die SPÖ 1 Mandat zu und kann weiter mit den Neos regieren, die einen Sitz im Gemeinderat einbüßen.