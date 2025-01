Enttäuschende Schlappe für ÖVP in Wiener Neustadt

Top-Ergebnis hingegen für die FPÖ in Pernitz. Hier zieht die FPÖ auf Anhieb mit sechs Mandate n ein und liegt mit 26,60 Prozent sogar knapp vor der ÖVP, die mit 26 Prozent ebenfalls auf sechs Sitze kommt. Überhaupt konnte die FPÖ in vielen Gemeinden punkten: In Eggendorf hält man anstatt der zwei Mandate sieben und verdrängt die ÖVP von Platz zwei. In Waldegg und in Walpersbach erreichten die Blauen auf Anhieb zwei Sitze. In Rohr im Gebirge kam man von einem Mandat auf drei. Und in Hollenthon von Null auf sage und schreibe vier Mandate.