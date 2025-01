Überraschung: Schwarze Hochburg büßte ein

Windräder an neuen Plätzen dürften in so manchen Orten Stimmen weggeblasen haben: So wollte der junge Bürgermeister von Staatz neben der Kalkklippe samt Ruine ein (höheres) Windrad aufstellen. Die bisher dort fest verwurzelte ÖVP büßte jedenfalls knapp 12 Prozent ein – ebenso in Stronsdorf (+12% für die FPÖ).