Die „Krone“ hilft Kärntnerin bei ihrem Neuanfang

“Krone“-Leser und Rutar helfen in Not

Als die „Krone“ von der schwierigen Situation der Klagenfurterin erfuhr, stand fest: Hier wird Hilfe benötigt. Gemeinsam mit dem Kärntner Möbelhaus Rutar, das mit 2000 Euro unterstützend zur Seite stand, unterstützt der Verein „Kroneleser helfen“ die in Not geratene Frau mit einem Gutschein, damit sie ihr neues Zuhause endlich mit dem Nötigsten einrichten kann! „Tausend Dank! Ich bin wirklich sprachlos!“, zeigt sie sich gerührt.