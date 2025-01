Grazer Opernredoute: Roter Teppich ist ausgerollt

Man staunt doch immer wieder, wozu das Team der Grazer Opernredoute rund um Bernd Pürcher, Maria Ohrenstein und Ausstatterin Mignon Ritter fähig ist: Über dem Orchester schwebt neben prachtvollen Lustern ein Mond. Bereits bei der Generalprobe am Nachmittag ließ sich der Zauber dieser Inszenierung erahnen, um 21 Uhr wird es dann bei der offiziellen Eröffnung nochmals glanzvoller werden. Zu „Music of the Night“ aus „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber werden die Debütantenpaare einziehen.