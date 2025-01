„Wir haben keinen Plan B“

Fabio Ingolitsch, bislang sind Siege ausgeblieben. Haben Sie sich die Aufgabe leichter vorgestellt?

Ich habe gewusst, dass die Aufgabe schwierig und herausfordernd ist. Ich bin – so glaube ich – zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich wollte noch im Herbst herausfinden, an welchen Themen wir arbeiten müssen. Wir haben vieles umgekrempelt. Die Spieler haben das begriffen und arbeiten jetzt schon viel besser als am Anfang. Strukturell haben wir klare Aufgabenbereiche im Trainerstaff verteilt.