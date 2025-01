Austria-Coach Pacult setzt auf eiserne Methoden

Auch Startrainer Conte fordert Spontanität

Die „PP“-Methode ist hart, aber auch im internationalen Fußball präsent. Startrainer Antonio Conte – aktuell bei Serie-A-Leader Napoli – arbeitet genauso. Das verrät jedenfalls Ex-Welttorhüter Gianluigi Buffon, der zu Juve-Zeiten unter ihm auflief, in seiner Biografie: „Wir haben oft erst um 22 Uhr erfahren, wie der nächste Tag abläuft. Conte wollte so, dass wir mental immer fokussiert sind. Das hat er – zum Leidwesen unserer Familien – geschafft“, erzählt Buffon, der unter Conte dann drei Serie-A-Titel in Folge feierte.