„Hinti“ unter der Lupe: „Das hat mich verändert!“

Mit Leader-Qualitäten, aber ohne Star-Allüren – so präsentiert sich Austria Klagenfurts Neuzugang Martin Hinteregger im Wintercamp auf Malta. Der mitgereiste „Kärntner Krone“-Sportchef Claudio Trevisan nimmt den Neo-Violetten in seiner Analyse unter die Lupe – und sprach mit dem Europa-League-Sieger von 2022 auch darüber, wie weit er ist, was noch nicht klappt – und wie viel Zeit er sich selbst noch gibt.