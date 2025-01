Klagenfurt-Boss: „Er kann der Königstransfer sein“

Beim 2:1-Testsieg über Domzale hat man ein 3-5-2-System gespielt, in den Sparrings davor stets ein 4-3-3 – was passt nun besser?

Wir haben die Spieler für mehrere Grundordnungen – das war immer schon so, ist definitiv ein Vorteil. Wir haben noch einen Test am Freitag gegen Lafnitz, vielleicht schieben wir noch einen weiteren ein. Da wird sich dann noch mehr herauskristallisieren.