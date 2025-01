Das goldene Zeitalter

Schulter an Schulter standen sie in der Tat. Das gesamte Who is who von Silicon Valley war da. Die Tech-Milliardäre Tim Cook (Apple), Elon Musk (SpaceX), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Jeff Bezos (Amazon). Sogar der CEO von TikTok, Shou Zi Chew, war mit von der Partie, obwohl Donald Trump dem Dienst den Dienst quittieren will. Oder doch nicht? Weiß man nicht so genau.