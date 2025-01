Arzttermin: Wie lange sollen die Wiener warten?

Ambulanzen werden gestürmt

Und wenn weit und breit kein Arzt zu finden ist, marschieren viele mit den kleinsten Wehwehchen in die so schon überlaufenen Ambulanzen der Krankenhäuser. Andere müssen tief in die Tasche greifen, um auf dem Privatsektor rasch medizinische Hilfe zu bekommen. So kann es nicht weitergehen. Aber welche Ideen haben unsere Politiker? Jene, die jetzt schon das Sagen haben, und jene, die in möglichen zukünftigen Koalitionen nach der Wahl eine Rolle spielen wollen. Wir haben nachgefragt.